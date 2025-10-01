Plenario sepulta propuesta del Gobierno para postergar emisión de eurobonos

El proyecto solo recibió 24 de los 38 votos que necesitaba para aprobarse en segundo debate.

https://www.teletica.com/politica/plenario-sepulta-propuesta-del-gobierno-para-postergar-emision-de-eurobonos_393466

QQSM pone a prueba con preguntas de música y Fórmula 4: así les fue a los concursantes

Un operario médico y una maestra pensionada fueron los dos participantes de la noche.

https://www.teletica.com/qqsm/qqsm-pone-a-prueba-con-preguntas-de-musica-y-formula-4-asi-les-fue-a-los-concursantes_393467

Terremoto en Filipinas ya deja 60 muertos y más de 100 heridos

La oscuridad y las 379 réplicas reportadas por el Instituto de Vulcanología y Sismología dificultan las labores de rescate de sobrevivientes.

https://www.teletica.com/deutsche-welle/terremoto-en-filipinas-ya-deja-60-muertos-y-mas-de-100-heridos_393468

Alajuelense remonta y consigue el milagro de la clasificación ante Motagua

Un gol de Diego Campos sobre la hora les permitió a los manudos clasificar a semifinales de Copa Centroamericana.

https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/alajuelense-remonta-y-consigue-el-milagro-de-la-clasificacion-ante-motagua_393469



