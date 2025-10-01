Lo más destacado de las últimas horas
Plenario sepulta propuesta del Gobierno para postergar emisión de eurobonos.
El proyecto solo recibió 24 de los 38 votos que necesitaba para aprobarse en segundo debate.
QQSM pone a prueba con preguntas de música y Fórmula 4: así les fue a los concursantes
Un operario médico y una maestra pensionada fueron los dos participantes de la noche.
Terremoto en Filipinas ya deja 60 muertos y más de 100 heridos
La oscuridad y las 379 réplicas reportadas por el Instituto de Vulcanología y Sismología dificultan las labores de rescate de sobrevivientes.
Alajuelense remonta y consigue el milagro de la clasificación ante Motagua
Un gol de Diego Campos sobre la hora les permitió a los manudos clasificar a semifinales de Copa Centroamericana.
