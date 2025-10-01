Alajuelense remonta y consigue el milagro de la clasificación ante Motagua

Cuando Alajuelense tenía la suerte echada, la ilusión se apagaba y el boleto estaba casi definido, un dardo de Diego Campos le permitió a la Liga conseguir la victoria 1-2 ante Motagua y clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana.

El bicampeón centroamericano lo logró gracias al gol de visita, que lo mantiene más vivo que nunca, pues también asegura su pase a la Copa de Campeones de la Concacaf, el torneo grande del área con mexicanos y estadounidenses como principales atractivos.

El partido fue difícil. El balde de agua fría de la semana anterior (derrota 0-1 en el Morera Soto) empinó aún más el camino, frente a un Motagua aguerrido y con la actitud de buscar el resultado.

De ahí que Washington Ortega fuera el pilar para mantener el cero. Aun así, una mano de Aarón Salazar (vaya semana, con autogol incluido el viernes) permitió a los catrachos abrir el marcador desde la pena máxima al minuto 24. El argentino Rodrigo Gómez convirtió el 1-0 con un buen cobro al costado izquierdo de Ortega.

Curiosamente, ese gol provocó que la Liga despertara al 30’, con un tremendo golazo de Joel Campbell, que sin pestañear mandó la pelota al ángulo tras un rechace, firmando el 1-1.

Esa anotación fue una vitamina para los manudos, que se colocaban a un paso del milagro de la clasificación. Sin embargo, el partido se fue atragantando y no volvieron a tener claridad en el ataque, pese a un Joel Campbell incisivo y al ajuste táctico de pasar de línea de cinco a cuatro en busca del gol.

Ya cuando toda ilusión parecía acabarse, apareció Tristán Demetrius, quien ingresó al área y dejó servida la pelota para que Diego Campos la mandara a los cordeles al 90+1’, firmando el 1-2 que selló la clasificación.

La Liga Deportiva Alajuelense consigue una sufrida clasificación, pero al final duerme tranquila con su boleto, ratificando que el campeonato centroamericano es su gran torneo.



