QQSM pone a prueba con preguntas de música y Fórmula 4: así les fue a los concursantes

Un operario médico y una maestra pensionada fueron los dos participantes de la noche de este martes del programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), de su Teletica.

El primero en sentarse en la famosa “silla caliente” fue Christian Umaña Méndez.

El ensamblador de equipo médico tenía ₡1.7 millones, pero en la pregunta nueve (por los ₡2.5 millones), decidió apostar por la opinión del público, la respuesta que le dio el único espectador del programa que se levantó no fue la correcta y la falló.

Eso sí, el vecino de San Sebastián no se fue con las manos vacías y se llevó ₡600 mil de la primera zona segura.

“Le dedico mi participación a mis hijos, son mi luz y mi inspiración, de ellos he aprendido demasiado”, contó el padre de familia, quien le gustaría algún día visitar Croacia.

La pregunta que falló Umaña fue:

¿Cuál de estos artistas no participó en esta canción benéfica titulada: “We are the world”?

A: Prince (Respuesta correcta)

B: Bob Dylan (Respuesta que escogió el participante)

C: Cyndi Lauper

D: Lionel Richie

Segunda participante

Por su parte, Vanessa Pacheco García fue la segunda concursante de la noche. Esta maestra pensionada se fue a su casa con la jugosa suma de ₡2.5 millones.

“Uno de los anhelos más grandes para mí era participar, acá la persona se expresa, se quita tabúes, se desinhibe. Si estoy aquí es por un propósito, aquí voy y voy con todo”, dijo.

La vecina de Turrialba estaba muy nerviosa al inicio del programa, pero conforme avanzó la noche fue agarrando confianza hasta llegar a la pregunta 10 (3.5 millones), si avanzaba lograba establecerse en la segunda zona segura.

Pero, al no estar segura de la respuesta y quedarse sin comodines, no quiso arriesgarse y se retiró con su dinero asegurado.

La pregunta que dejó en el camino a Pacheco fue:

Evan Michelini es el primer piloto de carreras costarricense en debutar en la Fórmula:

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4 (Respuesta correcta)

A la profesora le gustaría visitar Turquía y Grecia.

Recuerde que puede ver QQSM los martes en la franja horaria de 8 p. m. a 9 p. m., a través de la señal de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada lo puede hacer ingresando en este enlace.