Terremoto en Filipinas ya deja 60 muertos y más de 100 heridos

El potente terremoto de magnitud 6,9 ocurrido en el centro de Filipinas causó al menos 60 muertos, un centenar de heridos y el desplome de varios edificios, informaron las autoridades el miércoles (30.09.2025) en medio de las labores de rescate.

El sismo, de poca profundidad, se produjo a las 21H59 locales (13H59 GMT) del martes frente a la costa norte de la isla de Cebú, cerca de Bogo, una ciudad de 90.000 habitantes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El gubernamental Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres reportó la mañana del miércoles 60 muertos y 147 heridos, además de 22 edificios dañados por el terremoto, sin dar más detalles.



Del total de víctimas, 13 personas fallecieron a causa del terremoto en Bogo, una ciudad de 90.000 habitantes situada cerca del extremo norte de la isla de Cebú y próxima al epicentro, aseguró Cherry Oliamot, miembro del equipo de rescate local.

El gobierno provincial de Cebú pidió en su página oficial de Facebook que voluntarios médicos ayuden en las tareas de socorro tras el terremoto.

"Podría haber personas atrapadas bajo los edificios derrumbados", dijo a la AFP el responsable provincial de rescate, Wilson Ramos, citando los trabajos en curso en San Remigio y Bogo. Dijo desconocer cuántas personas están desaparecidas.

Las labores de rescate durante la noche se vieron dificultadas por la oscuridad y las 379 réplicas reportadas por el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, añadió.

Varias carreteras de la localidad también sufrieron daños y hubo cortes en el suministro eléctrico en Cebú y las islas centrales cercanas, aunque se restableció en varias zonas importantes poco después de la medianoche.

