Plenario sepulta propuesta del Gobierno para postergar emisión de eurobonos

El Plenario Legislativo le negó este martes al Gobierno de Rodrigo Chaves el proyecto que pretendía postergar las últimas dos emisiones de la ley de eurobonos aprobada en 2022.



La propuesta, que debía votarse hoy en segundo debate, solo recibió 24 de los 38 votos que necesitaba para aprobarse y, por lo tanto, fue archivada.



Otros 18 legisladores, la mayoría del PLN, PLP y curules independientes, se opusieron.



La iniciativa pretendía que las dos emisiones pendientes, cada una de $1.000 millones, se realizaran una a final de este 2025 y otra en 2026.



Originalmente, la ley aprobada estipulaba que estas se realizaran en 2024 y 2025, previo cumplimiento de metas fiscales que el Poder Ejecutivo no logró.



Con la negativa, el Gobierno deberá ahora recurrir al mercado local para conseguir los recursos faltantes, esto en condiciones menos favorables.