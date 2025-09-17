Tras inspección sorpresa, Salud halla "discrepancias críticas" en inventario de fentanilo

Por esta situación, el ministerio giró una orden sanitaria al servicio de Farmacia del Hospital México.

https://www.teletica.com/nacional/tras-inspeccion-sorpresa-salud-halla-discrepancias-criticas-en-inventario-de-fentanilo_392536

Diputados dejan en firme traslado de ₡7.870 millones para empezar a construir nueva cárcel

Se trata de los recursos incluidos en el segundo presupuesto extraordinario de este 2025.

https://www.teletica.com/politica/diputados-dejan-en-firme-traslado-de-7870-millones-para-empezar-a-construir-nueva-carcel_392539

¿Quién escribió el Himno al 15 de setiembre? La pregunta que detuvo a joven en QQSM

"El conocimiento es una de las cosas que más me gustan y me motivan en esta vida”, destacó el vecino de Turrialba.

https://www.teletica.com/qqsm/quien-escribio-el-himno-al-15-de-setiembre-la-pregunta-que-detuvo-a-joven-en-qqsm_392546

Uniforme, tiquetes, hidratación y entrenador: Fecoa enfrenta críticas por trato a Diana Bogantes

Esta es la reacción de la Fecoa ante cuestionamientos, que incluso este martes fueron dados a conocer por la hermana de la deportista.

https://www.teletica.com/otros-deportes/uniforme-tiquetes-hidratacion-y-entrenador-fecoa-enfrenta-criticas-por-trato-a-diana-bogantes_392527



