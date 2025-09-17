EN VIVO
Tras inspección sorpresa, Salud halla "discrepancias críticas" en inventario de fentanilo.

Por Teletica.com Redacción |17 de septiembre de 2025, 6:30 AM

Tras inspección sorpresa, Salud halla "discrepancias críticas" en inventario de fentanilo 

Por esta situación, el ministerio giró una orden sanitaria al servicio de Farmacia del Hospital México. 

https://www.teletica.com/nacional/tras-inspeccion-sorpresa-salud-halla-discrepancias-criticas-en-inventario-de-fentanilo_392536 

Diputados dejan en firme traslado de ₡7.870 millones para empezar a construir nueva cárcel 

Se trata de los recursos incluidos en el segundo presupuesto extraordinario de este 2025. 

https://www.teletica.com/politica/diputados-dejan-en-firme-traslado-de-7870-millones-para-empezar-a-construir-nueva-carcel_392539 

¿Quién escribió el Himno al 15 de setiembre? La pregunta que detuvo a joven en QQSM 

"El conocimiento es una de las cosas que más me gustan y me motivan en esta vida”, destacó el vecino de Turrialba. 

https://www.teletica.com/qqsm/quien-escribio-el-himno-al-15-de-setiembre-la-pregunta-que-detuvo-a-joven-en-qqsm_392546 

Uniforme, tiquetes, hidratación y entrenador: Fecoa enfrenta críticas por trato a Diana Bogantes 

Esta es la reacción de la Fecoa ante cuestionamientos, que incluso este martes fueron dados a conocer por la hermana de la deportista. 

https://www.teletica.com/otros-deportes/uniforme-tiquetes-hidratacion-y-entrenador-fecoa-enfrenta-criticas-por-trato-a-diana-bogantes_392527 

