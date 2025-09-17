Lo más destacado de las últimas horas
Tras inspección sorpresa, Salud halla "discrepancias críticas" en inventario de fentanilo.
Por esta situación, el ministerio giró una orden sanitaria al servicio de Farmacia del Hospital México.
Diputados dejan en firme traslado de ₡7.870 millones para empezar a construir nueva cárcel
Se trata de los recursos incluidos en el segundo presupuesto extraordinario de este 2025.
¿Quién escribió el Himno al 15 de setiembre? La pregunta que detuvo a joven en QQSM
"El conocimiento es una de las cosas que más me gustan y me motivan en esta vida”, destacó el vecino de Turrialba.
Uniforme, tiquetes, hidratación y entrenador: Fecoa enfrenta críticas por trato a Diana Bogantes
Esta es la reacción de la Fecoa ante cuestionamientos, que incluso este martes fueron dados a conocer por la hermana de la deportista.
