¿Quién escribió el Himno al 15 de setiembre? La pregunta que detuvo a joven en QQSM

Un estudiante de ingeniería y un relacionista internacional fueron los dos jóvenes que tuvieron la oportunidad de sentarse en la “silla caliente” del programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), este martes. Ambos jugadores se lograron ganar ₡1.7 millones.

El primero de la noche fue Esteban Meza, un estudiante de ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica (UCR).

“Siempre que veo el programa trato de responder las preguntas. Me gusta mucho investigar, ver documentales, videos de YouTube de historia”, contó el vecino de Curridabat.

El joven de 21 años no logró superar la pregunta nueve (₡2.5 millones), pero al no tener comodines no quiso arriesgarse y mejor se retiró con su ₡1.7 millones asegurados.

La pregunta que dejó en el camino a Meza fue:

El Venova es un instrumento musical de:

A: Viento (Respuesta correcta)

B: Percusión

C: Cuerda

D: Electrónico

Segundo participante

Por su parte, Paulo Gamboa, fue otro joven que, al igual que el estudiante, no quiso arriesgarse y al llegar a la pregunta nueve, quedarse sin comodines, y no estar seguro de la respuesta, mejor se retiró con ₡1.7 millones en el bolsillo.

“Participar acá ha sido una de mis metas personales. El conocimiento es una de las cosas que más me gustan y me motivan en esta vida”, destacó el vecino de Santa Cruz de Turrialba.

La pregunta que no logró superar el músico aficionado de 29 años fue:

(Se trataba de una pregunta con audio y, en el fondo, se podía escuchar el Himno patriótico al 15 de setiembre).

El autor de la letra de este himno patriótico se llama:

A: José Ma. Zeledón Brenes

B: Jesús Bonilla Chavarría

C: Juan Fernández Ferraz (Respuesta correcta)

D: Porfirio Brenes Castro

Recuerde que puede ver QQSM los martes en la franja horaria de 8 p. m. a 9 p. m., a través de la señal de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada lo puede hacer ingresando en este enlace.