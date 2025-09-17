Diputados dejan en firme traslado de ₡7.870 millones para empezar a construir nueva cárcel

El Plenario Legislativo aprobó este martes, en segundo y definitivo debate, el segundo presupuesto extraordinario del 2025, que incluye ₡7.870 millones para empezar a construir la nueva cárcel que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves.



Se trata de un 40% de los ₡21 mil millones que el Ministerio de Justicia proyecta costará el centro penitenciario, que se construiría en el terreno de La Reforma, en Alajuela.



Esos fondos se obtendrán, según el Ministerio de Hacienda, de recursos no utilizados de la Presidencia de la República (₡55,3 millones), Gobernación y Policía (₡253,7 millones), Relaciones Exteriores y Culto (₡88,8 millones), Seguridad Pública (₡4.122 millones), Hacienda (₡364,9 millones), Agricultura y Ganadería (₡61,9%), MOPT (₡1.745 millones), Salud (₡886,3 millones), COMEX (₡237,8) y el Ministerio de Trabajo (₡66,8 millones).



El Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) albergará a 5.100 privados de libertad calificados como de “alta peligrosidad”.



El restante 60% se incluyó en el presupuesto nacional de 2026.



La idea de las autoridades es que, con estos recursos, se inicie la construcción del nuevo centro, que debería estar listo antes de que acabe el próximo año.