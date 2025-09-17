Tras inspección sorpresa, Salud halla "discrepancias críticas" en inventario de fentanilo

Una serie de "discrepancias críticas" en los inventarios de fentanilo es el resultado de una inspección sorpresa realizada por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud en el Hospital México, en San José.

Específicamente, la cartera determinó una diferencia de 21.500 unidades entre lo registrado en los sistemas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y lo entregado por el centro médico, según se desprende de la orden sanitaria MS-DRPIS-2330-2025, a la que Teletica.com tuvo acceso.



Dicho documento fue emitido el 11 de setiembre anterior, tan solo 9 días después de una visita sin aviso que tenía como objetivo hacer una revisión de los controles, registros y despachos de medicamentos, tras la implementación del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés).

"Para los psicotrópicos y estupefacientes de igual manera se documenta el mismo fallo en los inventarios, y siendo que estos son medicamentos controlados que requieren de un tratamiento especial, esta situación se torna aún más sensible y riesgosa por las consecuencias que puede acarrear esto tanto para la persona usuaria como para el servicio de salud en el cual se presentan desabastecimientos de medicamentos y/o entrega errónea de medicamentos a las personas, ya que se detectan casos de duplicación o triplicación de las recetas", reza el documento.

De seguido, se menciona como ejemplo que en el sistema se reportan 31.500 unidades de fentanilo, pero solo se entregaron 10.500 unidades. Tal situación genera "discrepancias críticas", según la orden sanitaria.

También se registró una carga duplicada de morfina en ampollas, además de un faltante de 1.100 unidades en el inventario.

La Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario determinó fallas en el control de los inventarios, derivado de que el Sistema Integrado de Farmacia (SIFA) y el ERP no han logrado cargar adecuadamente los pedidos, las facturas y despachos de medicamentos.

Tal situación ha obligado a incrementar los controles manuales, lo que constituye un riesgo en la cadena de custodia y manejo de productos, al tiempo que generar atrasos en las entregas a los usuarios.

Menciona además la orden sanitaria que, de una muestra aleatoria efectuada el 26 de julio anterior, solo se lograron cargar dos líneas (cantidades de medicamentos dentro del sistema) del total que habían solicitado (no especifica cuántas).

Asimismo, se tiene que, producto de las fallas en los sistemas para las líneas antes indicadas, no es posible mantener la trazabilidad sobre productos controlados despachados ni un control fidedigno de los inventarios.

Se abona que, tras la entrada en operación de la nueva tecnología, prevalece desconfianza en el personal, ya que funcionarios no consideran apropiado asumir la responsabilidad sobre este tipo de datos.

Producto de todo lo anterior, Salud ordenó a la Caja de Seguro Social emitir un plan correctivo en los 10 días hábiles posteriores, el cual debe incluir acciones específicas para corregir las deficiencias, asegurar el control y la trazabilidad de los medicamentos, así como hacer una descripción de los mecanismos a implementar para el registro de compras, despachos e ingresos de psicotrópicos y estupefacientes.

La Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario señaló que, ante el incumplimiento de la orden sanitaria, se hará el reporte del caso a la Dirección de Drogas y Estupefacientes "para lo que corresponda".

Contra la disposición, además, caben recursos de revocatoria y apelación en subsidio.

Sobre ese y otros particulares, este medio mantiene en trámite consultas ante las oficinas de prensa del Hospital México y de la Caja de Seguro Social.