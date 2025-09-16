Lo más destacado de las últimas horas
Los 204 años de independencia se celebran tanto dentro como fuera de Costa Rica.
Cientos de estudiantes desfilaron en las calles de San José y otras provincias, mientras que embajadas de todo el mundo realizaron actividades patrióticas.
https://www.teletica.com/nacional/los-204-anos-de-independencia-se-celebran-tanto-dentro-como-fuera-de-costa-rica_392453
Este es el momento cuando fuerte viento y lluvia revientan estructura de edificio en San José
En la grabación se observa cómo una valla plástica es levantada por el viento justo cuando varias personas se disponían a subir a un carro.
https://www.teletica.com/sucesos/este-es-el-momento-cuando-fuerte-viento-y-lluvia-revientan-estructura-de-edificio-en-san-jose_392467
Video: Turba destruye locales y golpea a seguridad privada en centro comercial de Alajuela
"Voy viendo que sacan cuchillos de carnicero para enfrentarse ahí delante (…) Mi ansiedad se disparó al mil”, dijo una testigo.
https://www.teletica.com/sucesos/video-turba-destruye-locales-y-golpea-a-seguridad-privada-en-centro-comercial-de-alajuela_392466
“Lo encontramos desnutrido y deshidratado”: Tico regresa grave tras detención en EE. UU.
Actualmente, permanece hospitalizado en el Hospital Escalante Pradilla, sin poder caminar, hablar ni alimentarse por sí mismo.
https://www.teletica.com/nacional/lo-encontramos-desnutrido-y-deshidratado-tico-regresa-grave-tras-detencion-en-ee-uu_392463
Osael Maroto: "La continuidad de Miguel Herrera nunca estuvo en duda"
"Fue un tema de los medios que empezaron a especular", dijo el presidente de la Federación.
https://www.teletica.com/la-sele/osael-maroto-la-continuidad-de-miguel-herrera-nunca-estuvo-en-duda_392445