Los 204 años de independencia se celebran tanto dentro como fuera de Costa Rica

Cientos de estudiantes desfilaron en las calles de San José y otras provincias, mientras que embajadas de todo el mundo realizaron actividades patrióticas.

Por Yahaira Piña |Por Alejandro Umaña Rojas |15 de septiembre de 2025, 15:00 PM

Cientos de estudiantes de escuelas y colegios llenaron de color y música la capital, este lunes, durante la conmemoración de los 204 años de vida independiente.

El desfile comenzó a las 8 a. m. en el Parque Central y recorrió la Avenida Segunda, hasta llegar a la Plaza de la Democracia. 

Familias enteras se sumaron al recorrido y expresaron su alegría de participar en una actividad que refuerza el orgullo patrio.

Pero la celebración trascendió fronteras. En Corea, el grupo ‘Mi Linda Costa Rica’ presentó bailes folclóricos; en Turquía, la embajada costarricense realizó una ofrenda floral y entonó el himno nacional; y en Canadá, la comunidad tica se congregó para la iluminación del ‘Ottawa Sing’ junto con un desfile de faroles.

Italia también se vistió de fiesta con gastronomía típica, trajes tradicionales y música, mientras que en Charlotte, Estados Unidos, hubo un desfile de faroles y juegos tradicionales. 

Lo anterior se suma a que distintos monumentos del mundo se iluminaron con los colores azul, blanco y rojo, en honor a Costa Rica. 

