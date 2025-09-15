Los 204 años de independencia se celebran tanto dentro como fuera de Costa Rica

Cientos de estudiantes de escuelas y colegios llenaron de color y música la capital, este lunes, durante la conmemoración de los 204 años de vida independiente.

El desfile comenzó a las 8 a. m. en el Parque Central y recorrió la Avenida Segunda, hasta llegar a la Plaza de la Democracia.

Familias enteras se sumaron al recorrido y expresaron su alegría de participar en una actividad que refuerza el orgullo patrio.

Pero la celebración trascendió fronteras. En Corea, el grupo ‘Mi Linda Costa Rica’ presentó bailes folclóricos; en Turquía, la embajada costarricense realizó una ofrenda floral y entonó el himno nacional; y en Canadá, la comunidad tica se congregó para la iluminación del ‘Ottawa Sing’ junto con un desfile de faroles.

Italia también se vistió de fiesta con gastronomía típica, trajes tradicionales y música, mientras que en Charlotte, Estados Unidos, hubo un desfile de faroles y juegos tradicionales.

Lo anterior se suma a que distintos monumentos del mundo se iluminaron con los colores azul, blanco y rojo, en honor a Costa Rica.