Video: Turba destruye locales y golpea a seguridad privada en centro comercial de Alajuela

Un día normal en un centro comercial de Alajuela se transformó en una batalla campal entre una turba de jóvenes y puso en peligro a familias y clientes que estaban presentes.

Los hechos ocurrieron en Plaza Real, la seguridad privada del lugar intentó contener el ataque pero salieron golpeados.

La turba causó daños en algunos locales de comidas rápidas.

Rosa LM, una testigo que estaba en el lugar, posteó en sus redes sociales los momentos de pánico que vivió en el lugar.

“Pandillas armadas con cuchillos de cocina corriendo y buscando pelea por todo el centro comercial. En días como estos deberían reforzar la seguridad, porque eran turbas por todos las áreas de la plaza corriendo de un lado a otro, entre familias, con hijos, entre carros.

“Yo iba saliendo ya nerviosa de la plaza, metí el tiquete en la máquina para salir y me rodeó una turba alrededor del carro, se levantó la pluma y delante de mí había un grupo de estas pandillas, les pité para salir y voy viendo que sacan cuchillos de carnicero para enfrentarse ahí delante de la pluma.

“Empecé a echar reversa en pánico y raspé el carro con un ballard. Lo de menos, considerando con el pánico que empecé a alejarme, luego llegó el problema de que no podíamos salir, la máquina se había tragado el tiquete y no había guardas por ningún lado que pudieran abrir”, escribió.

La Fuerza Pública atendió el hecho minutos después y los jóvenes se dispersaron, pero no se reportó ninguna persona detenida.

“Mi ansiedad se disparó al mil, quería irme de ahí, llamé al 9-1-1 pero no llegaban. (Ya había llegado antes la GAO, se dispersaron y luego, cuando la policía se fue, regresaron). Incontrolable el tener cientos de adolescentes ahí, algunos de bien, y algunos de mal. En la vida vuelvo a ir ahí después de alguna actividad masiva.

“Tras de eso había un montón de carros intentando salir y 2 agujas no funcionaban. Y había un montón de carros entrando sin saber qué pasaba dentro. Es una emergencia, deberían abrir todas las agujas de salida y bloquear las de entrada.

Como se nota que no tienen un plan de nada para estas situaciones. Yo llamando para que por favor alguien nos abriera y los teléfonos inaccesibles, no se veían guardas por ningún lado. Y yo con mi temor de que esos cuchillos se transformaran en pistolas, porque de eso el carro no nos protegía. Espero que tomen esta situación en cuenta para hacer planes de contingencia y de emergencia”, lamentó la afectada.