Osael Maroto: "La continuidad de Miguel Herrera nunca estuvo en duda"

El técnico mexicano Miguel "El Piojo" Herrera continúa como el seleccionador nacional, incluso este tema nunca estuvo en duda, según informó la tarde de este lunes Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

Los federativos se reunieron con Herrera la tarde de este lunes en el Proyecto Gol y conversaron sobre el análisis de los empates ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3).

"La continuidad de Miguel nunca estuvo en duda, eso fue un tema de los medios que empezaron a especular, pero la continuidad siempre ha estado en la mesa", comentó Osael tras finalizar la reunión.

Herrera vive un presenta entre críticas, luego de los resultados obtenidos en los dos primeros partidos de la etapa final de la eliminatoria mundialista rumbo a la cita del 2026.

La Sele dejó escapar un triunfo ante Nicaragua y terminó 1-1 en Managua. Además, igualó en casa 3-3 ante Haití, tras ir arriba en el marcador 2-0.

Incluso, la afición coreó el "Fuera Piojo" en el Estadio Nacional tras el juego ante Haití.

Ahora, el reto inmediato para el estratega es enmendar el rumbo de una eliminatoria que ya se complicó.

La siguiente fecha FIFA es el 9 de octubre en Honduras, en el Estadio Francisco Morazán, y el 13 frente a Nicaragua en el Estadio Nacional.