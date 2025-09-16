Este es el momento cuando fuerte viento y lluvia revientan estructura de edificio en San José

Una cámara de seguridad captó el momento en que ráfagas descendentes de viento, acompañadas de intensa lluvia, provocaron severos daños en un edificio en la capital. El incidente también afectó varios vehículos estacionados en las cercanías.

En la grabación se observa cómo una valla plástica es levantada por el viento justo cuando varias personas se disponían a subir a un carro. Instantes después, se produce el desprendimiento de parte de la estructura del edificio, generando pánico entre los transeúntes que corrieron en busca de refugio.

El cambio en las condiciones climáticas fue repentino y violento. El edificio sufrió daños considerables, al igual que varios automóviles. Entre los afectados se encuentran Ramón Montoya y Kevin Narváez, propietarios de dos de los vehículos dañados.

Doña Ana Mejías, quien se encontraba vendiendo lotería en su esquina habitual, vivió momentos de angustia.

“Fue un susto tremendo, todo pasó muy rápido,” comentó.

Ante la emergencia, se activaron protocolos de respuesta y diversas instituciones acudieron al lugar. La Policía Municipal de San José decidió cerrar preventivamente el paso en el sector donde se ubican las paradas de autobús hacia San Pedro de Montes de Oca, debido al riesgo persistente.

Este no fue el único incidente reportado el lunes 15 de septiembre. Las autoridades informaron sobre múltiples emergencias en el país a causa de los fuertes vientos, rayos y aguaceros. Se advierte que condiciones similares podrían continuar en los próximos días.