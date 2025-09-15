EN VIVO
CCSS revela fecha en que se empezará a construir nuevo hospital de Cartago.

Por Teletica.com Redacción |15 de septiembre de 2025, 6:30 AM

CCSS revela fecha en que se empezará a construir nuevo hospital de Cartago

Pese a la oposición inicial del Gobierno de Rodrigo Chaves al proyecto, el Ejecutivo celebró este domingo el inicio de las obras.

https://www.teletica.com/politica/ccss-revela-fecha-en-que-se-empezara-a-construir-nuevo-hospital-de-cartago_392415

 
Antorcha sorprendió a turistas y senderistas en la cima del cerro Chirripó

Un equipo de ‘Telenoticias’ acompañó el recorrido de la tea, que por primera vez llegó al punto más alto de Costa Rica.

https://www.teletica.com/nacional/antorcha-sorprendio-a-turistas-y-senderistas-en-la-cima-del-cerro-chirripo_392419

 
Gobierno anuncia proyecto para ampliar Florencio del Castillo vía concesión

La iniciativa incluiría un paso a desnivel desde las Garantías Sociales y hasta Hacienda Vieja. Se desconoce cuánto impactará el proyecto en las tarifas de peaje.

https://www.teletica.com/nacional/gobierno-anuncia-proyecto-para-ampliar-florencio-del-castillo-via-concesion_392418

 
“Conocemos a la familia”: Desconcierto en pueblo donde se crio presunto asesino de Charlie Kirk

La BBC visitó Washington, la localidad en Utah de solo 35.500 habitantes, donde vive la familia del principal sospechoso del ataque.

https://www.teletica.com/bbc-news-mundo/conocemos-a-la-familia-desconcierto-en-pueblo-donde-se-crio-presunto-asesino-de-charlie-kirk_392417


Con un arranque lleno de energía 'Mira quién baila' estrenó su segunda temporada

El galardón a la Pareja Wow fue otorgado a Jeff-On y Alhana Morales, quienes con sus números de vals conquistaron a los jueces y al público presente.

https://www.teletica.com/mira-quien-baila/con-un-arranque-lleno-de-energia-mira-quien-baila-estreno-su-segunda-temporada_392416


