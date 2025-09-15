Gobierno anuncia proyecto para ampliar Florencio del Castillo vía concesión

El Gobierno de Rodrigo Chaves anunció este domingo un proyecto para ampliar la autopista Florencio del Castillo mediante una concesión.

Se trata de una iniciativa privada que se lanzaría a licitación y que ya fue aprobada por la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), según informó esta noche el ministro de Transportes, Efraím Zeledón.

La idea, según explicó el jerarca, es que el proyecto incluya un paso elevado que conecte la rotonda de las Garantías Sociales con Hacienda Vieja en Curridabat, donde conectaría con la Florencio del Castillo, la cual además se ampliaría a seis carrilles.

Las autoridades del MOPT prevén una inversión de $614 millones sin que ahora mismo exista una estimación sobre qué tanto aumentaría el costo de los peajes en esa vía, la principal traba que han tenido iniciativas similares en el pasado.

“En cuanto al posible aporte estatal y a las tarifas de peaje, el CNC indicó que estos aspectos dependerán del modelo financiero que presenten los oferentes durante la etapa de licitación y de la evaluación que realice la Aresep”, precisó el ministerio.

De momento no se ofrecieron detalles sobre cuándo podría lanzarse ese cartel licitatorio.

Esta noche, además, se anunció una inversión de 1.900 millones de colones que permitiría al tren llegar hasta el centro de Paraíso de Cartago.