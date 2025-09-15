CCSS revela fecha en que se empezará a construir nuevo hospital de Cartago

Luego de años de férrea oposición, el Gobierno de Rodrigo Chaves celebró este domingo el inicio de la construcción del nuevo hospital de Cartago.

Lo hizo en medio de la tradicional sesión del Consejo de Gobierno en la Vieja Metrópoli por motivo de la celebración de los 204 años de vida independiente.



“No más trabas”, dijo la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, poco antes de anunciar que el inicio de las obras está previsto para el próximo 3 de octubre.



“Ya va a iniciar el nuevo proyecto, estamos reforzando también todas las áreas de salud y no van a tener que ir al hospital Max Peralta”, aseguró Taylor.



El anuncio llega luego de que esta semana la Contraloría General refrendara el contrato entre la Caja y la constructora Van Der Laat y Jiménez, encargada de las esperadas obras.



Tanto Taylor como Chaves cuestionaron que el ente contralor tardó 50 días en dar esa luz verde, aunque lo cierto es que el Poder Ejecutivo retrasó desde 2022 el proyecto por su negativa a construir el nuevo hospital en el terreno seleccionado, aduciendo problemas que finalmente fueron desmentidos por diferentes estudios técnicos.