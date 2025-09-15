Antorcha sorprendió a turistas y senderistas en la cima del cerro Chirripó

La Antorcha de la Independencia sorprendió a turistas y senderistas en la cima del cerro Chirripó, este domingo 14 de setiembre.

Un equipo de Telenoticias acompañó el recorrido de la tea, que por primera vez llegó al punto más alto de Costa Rica (ver video adjunto).

Álvaro Bermúdez, quien suele subir montañas, se topó con esta celebración patria de manera inesperada.

“Para mí es una experiencia inolvidable, saber que vivo en un país tan bello, este parque nacional hermoso, y tener el privilegio de estar aquí, celebrando los 50 años de la antorcha, y exactamente en el momento en que la antorcha subió por aquí”, dijo al alcanzar los 3.820 metros sobre el nivel del mar.



Los encargados de llevar la Antorcha en los últimos kilómetros de ascenso fueron cinco estudiantes del Colegio de Canaán de Rivas, en Pérez Zeledón, quienes describieron la experiencia como un orgullo.

Por razones de seguridad, no se puede ingresar fuego al parque nacional, pero se usó tecnología LED de manera representativa.