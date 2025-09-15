Con un arranque lleno de energía 'Mira quién baila' estrenó su segunda temporada

El escenario del Estudio Marco Picado se encendió la noche de este domingo con el regreso de Mira quién baila (MQB), cuya segunda temporada abrió con un opening en el que participaron todas las parejas junto a los bailarines profesionales.

Entre luces, aplausos y coreografías grupales, quedó claro que la competencia promete ritmo, adrenalina y emoción para las próximas doce semanas.

El galardón a la Pareja Wow fue otorgado a Jeff-On y Alhana Morales, quienes con sus números de vals conquistaron a los jueces y al público presente. Ellos recibirán $1.000, que serán divididos como lo decidan.



Durante la gala, los jueces Tony Costa, Mauricio Astorga, Isabel Guzmán e Isaac Rovira valoraron la técnica, pero también la entrega de los participantes, destacando la valentía de quienes se enfrentaban por primera vez al escenario.



Además, la producción confirmó que el ganador de la temporada obtendrá $15.000 para la fundación que apoya. Al segundo lugar y el tercer puesto se les darán $7.000 y $5.000 para sus fundaciones, respectivamente. Las parejas que vayan saliendo lograrán llevar $3.000 a la razón social que eligieron.

​Reviva las coreografías de las diez parejas

La primera pareja en romper el hielo fue la ex reina de belleza Ivonne Cerdas, quien, junto a Kevin Vera, se enfrentó al exigente jive con el tema Dear future husband. Aunque la modelo aún arrastra molestias físicas, mostró determinación sobre la pista, ganándose el reconocimiento del público.



La jueza Isabel Guzmán pidió mejorar la postura en el dorso y costillas, cuidar las líneas y mejorar el trabajo de pies. Le recomendó fijarse en la técnica de su compañero Vera y los felicitó por este debut.



​"Ya pasó el primer susto. No es fácil abrir pista. Me gustó mucho... Te sentí un poquito tímida, pero es parte de. Esta primera gala es una prueba de nervios, pero estoy seguro de que vas a crecer mucho", agregó el actor Mauricio Astorga.



Luego, el brasileño Neto Rangel y Jazhel Acevedo apostaron por la bachata En privado, desplegando química y conexión.

​"Qué nivel, qué bachata, me ha gustado mucho. Una persona con una musculatura como la tuya, tiende a ser rígido, y no eres para nada. No ha bailado Jahzell sola. Sigue así, y más adelante empezaremos a criticar", expresó el juez español Isaac Rovira.

​"Me encanta bailarla. Complicidad, pasión, fuego. Eso me encantó. Vi muchos pasos, un gran nivel de baile, pero no me gusta tu pisada, los pasos son muy grandes. Cierra tus piernas un poco, y Jazhel trabaja eso con Neto. Pero muchas felicidades", indicó el otro experto español, Toni Costa.

A ellos les siguieron la fisioterapeuta Katherine Campbell y Erick Vásquez, quienes sorprendieron con un elegante foxtrot al ritmo de Sweet Dreams, acompañado de un efecto de humo bajo que dio un aire cinematográfico a la puesta.

​"Muy bien, me gustó mucho. Fue un baile muy elegante, personajes muy estructurados, casi de una manera cinematográfica. Muy bien, los felicito", dijo el juez tico, Astorga.

El juez Rovira dijo que le gusta más verla bailar sola, porque cuando se une a Vásquez "te vuelves más rígida". Pese a ello, los felicitó por ser su primera puesta en escena.

El calor tropical se encendió con Thais Alfaro y Kenneth González, quienes pusieron sabor con salsa a Vivir mi vida.

El juez Toni Costa pidió más trabajo de pies y mejorar algunos detalles de los giros, aunque resaltó que vio lo explosivo, alegre y movido de la salsa.

​"Felicidades, qué alegría. Algo que te voy a recomendar en ritmos latinos para las bajitas, el dorso debe estar suspendido, pero soltura en los hombros que siempre debe estar. Creo que te puede ayudar. Cuidar ese piecito caído, pero super", acotó Isabel Guzmán.

Ericka Morera, conocida como Keka, y Javier Acuña trajeron romanticismo con un bolero criollo, al ritmo de la canción Hoy lo vi pasar.

​"Qué lindo. Me encantó, la conexión que generaste con Javi. Tenías una postura muy bien agarrada. Un bolero tranquilo, bonito, suave, me encantó. A seguir trabajando esos pies", dijo la experta Guzmán

El juez español Isaac Rovira destacó las líneas de las piernas, "increíble" y dijo que "parece que tienen toda la vida de bailar juntos.

​"Esto no es una coreografía de primera gala, es un nivel superior. Emotiva, profunda, de amor, nostalgia, encuentro, desencuentro, muchas felicidades", mencionó el juez Astorga.

Uno de los momentos más técnicos fue el vals de Jefferson Donado, conocido como Jeff-On y Alhana Morales con Love on the brain, en el que utilizaron un fresnel para resaltar la atmósfera dramática.

​"Es un deleite verte en el escenario, y además con Alhana que desde que bailó conmigo el año pasado ha subido su nivel (risas). Hay historia, personajes, facilidad, hacen que lo difícil se vea fácil. Muchas felicidades", expresó Mauricio Astorga.

​"Me gusta mucho, cómo lo habéis bailado. Has dado una interpretación increíble. Tienes una espalda para bailar espectacular. Si tuviera que ponerle un pero, sería que relajes las rodillas", ratificó el experto en danza Rovira.

La fiesta continuó con el swing criollo de Daniel Montoya y Tatiana Sánchez al compás de Bombo y maracas.

"Dani, qué bárbaro. Qué energía, qué carisma. Los nervios la otra semana no más. Felicidades, enfocarse la próxima semana", subrayó Isabel Guzmán.

​"Está claro que llegó la alegría de MQB. Te quiero ver en la final. Este ritmo es alegre, divertido, fresco. Te equivocaste bastante, pero bueno... Por favor, llega a la final", comentó Toni Costa.

El cha-cha se apoderó de la pista de baile con la interpretación de Mariana Uriarte y Michael Rubí, al son de Oye cómo va.

El juez Toni Costa se puso de pie antes de calificar esta presentación.

"No puedes bailar con otro que sea con él, qué bien, qué velocidad, qué fuerza, qué potencia. Tanto que vi demasiado. Michael no hace falta que metas tantos pasos, queremos técnica, pero lo que vi fue espectacular", confesó Costa.

Mauricio Astorga destacó el marco interpretativo y dijo "esta coreografía no es de primera gala, es de sexta". Por su parte, la jueza Isabel Guzmán "quedó atónita".

​"Eres una mujer rápida, ágil, y siendo rápida sigues siendo flexible... Eres capaz de mostrar ritmos en diferentes partes del cuerpo, al mismo tiempo. Eres rápida, pero no eres profesional por lo que hay fallos, pero realmente los fallos completamente aceptables para ser la primera gala", concluyó Rovira sobre esta presentación.

El toque de sensualidad y dramatismo lo puso el tango de Ítalo Marenco y Lucía Jiménez, con Santa María.

"Lo disfruté muchísimo, qué bonita conexión con Luci. Tienes que trabajar la suavidad de tu movimiento, sobre todo para alargar esas piernas. Me gustó, tienes ese ángel interpretativo heredado", comentó la jueza Guzmán.

​"Transmitieron la fuerza y la pasión del tango. Vi dos personajes entregados, lleno de seducción... Muchas felicidades. Me emociona verte en esta pista Ítalo. Es un homenaje para todo lo que tu familia le ha dado a la cultura de este país", dijo Astorga, mientras Marenco se vio visiblemente conmovido.

El cierre estuvo a cargo del exfutbolista Rándall “Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes, quienes bailaron merengue con Ta buena.

"Otro que quiero que llegue a la final. El merengue es muy rico, no quiero quitarte mérito. La técnica de la pisada hay que mejorar. Quiero verte bailar, más. Mucho ritmo. Fuerte, adelante", dijo Toni Costa.

​"El merengue es un baile muy divertido. Tienes mucha energía, eso es bueno, te va a ayudar en otros bailes. Cuidado porque esa energía te puede bloquear un poco. Tienes muy buen movimiento de caderas, usa eso, explótalo. Es el futbolista que mejor baila hasta la fecha", terminó Isaac Rovira.

Con esta primera gala, MQB dejó claro que la competencia apenas comienza y que cada pareja deberá exigirse al máximo para conquistar tanto al jurado como a la audiencia, que podrá apoyar a sus favoritos en redes sociales y en cada transmisión dominical a partir de las 7 p.m. por Teletica Canal 7.