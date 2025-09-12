Contralora acude a la Sala IV por negativa de Chaves a darle derecho de respuesta

Marta Acosta denunció, semanas atrás, declaraciones "difamatorias y calumniosas" del Presidente en su contra.

https://www.teletica.com/politica/contralora-acude-a-la-sala-iv-por-negativa-de-chaves-a-darle-derecho-de-respuesta_392264

Policía se lanzó al mar para capturar a narco que intentó huir de lancha con droga

La embarcación transportaba más de dos toneladas de droga.

https://www.teletica.com/sucesos/policia-se-lanzo-al-mar-para-capturar-a-narco-que-intento-huir-de-lancha-con-droga_392259

Video: En medio de balacera, Guardacostas detiene lancha cargada de droga

La persecución ocurrió durante la noche de este miércoles en Puerto Jiménez, Puntarenas.

https://www.teletica.com/sucesos/video-en-medio-de-balacera-guardacostas-detiene-lancha-cargada-de-droga_392245

“Que lo suelten, por favor”: Madre clama por médico tico desaparecido en Nicaragua

Estados Unidos señaló a la dictadura Murillo-Ortega por “arrestar, torturar brutalmente y finalmente desaparecer” a Yerri Estrada, de 30 años.

https://www.teletica.com/internacional/que-lo-suelten-por-favor-madre-clama-por-medico-tico-desaparecido-en-nicaragua_392252

¡Volvió el Rey! Paté Centeno tuvo un debut de muchas emociones con San Carlos

Los Toros del Norte triunfaron en Guadalupe.

https://www.teletica.com/san-carlos/volvio-el-rey-pate-centeno-tuvo-un-debut-de-muchas-emociones-con-san-carlos_392275



