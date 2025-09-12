¡Volvió el Rey! Paté Centeno tuvo un debut de muchas emociones con San Carlos
Los Toros del Norte se dieron gusto en Guadalupe.
El debut de Walter “Paté” Centeno tuvo de todo. El Rey está de regreso a la Primera División.
Paté y San Carlos tuvieron 30 minutos de ensueño y terminaron pidiendo la hora este jueves con un 2-3 ante Guadalupe en el estadio Colleya Fonseca.
Allen Guevara (21’), Rachid Chirinos (28’) y Reggy Rivera (31’) marcaron los goles para los visitantes.
El descuento llegó por Paulo Rodríguez a los 83 minutos y eso envalentonó a los locales.
Al 90’, Joao Malek puso el compromiso 2-3 y con un cierre de muchas emociones.
El dominio visitante fue muy claro durante la primera media hora del partido. Ya para el complemento, la dinámica cambió debido a la urgencia de los guadalupanos de mover el marcador.
Este resultado significó el segundo triunfo de los norteños en el campeonato nacional y son octavos con ocho puntos, mientras los dirigidos por el mexicano Fernando Palomeque son novenos con cinco unidades.