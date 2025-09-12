¡Volvió el Rey! Paté Centeno tuvo un debut de muchas emociones con San Carlos

El debut de Walter “Paté” Centeno tuvo de todo. El Rey está de regreso a la Primera División.

Paté y San Carlos tuvieron 30 minutos de ensueño y terminaron pidiendo la hora este jueves con un 2-3 ante Guadalupe en el estadio Colleya Fonseca.

Allen Guevara (21’), Rachid Chirinos (28’) y Reggy Rivera (31’) marcaron los goles para los visitantes.



El descuento llegó por Paulo Rodríguez a los 83 minutos y eso envalentonó a los locales.



Al 90’, Joao Malek puso el compromiso 2-3 y con un cierre de muchas emociones.

El dominio visitante fue muy claro durante la primera media hora del partido. Ya para el complemento, la dinámica cambió debido a la urgencia de los guadalupanos de mover el marcador.

Este resultado significó el segundo triunfo de los norteños en el campeonato nacional y son octavos con ocho puntos, mientras los dirigidos por el mexicano Fernando Palomeque son novenos con cinco unidades.