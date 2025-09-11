Video: En medio de balacera, Guardacostas detiene lancha cargada de droga

En medio de una balacera en aguas del Pacífico Sur costarricense, el Servicio Nacional de Guardacostas logró la captura de una lancha cargada de droga.



La persecución ocurrió durante la noche de este miércoles en Puerto Jiménez, Puntarenas.



Una vecina de la zona grabó con su teléfono celular el operativo y captó el momento de los disparos. A la vez, describió cómo, aparentemente, los narcotraficantes intentaron deshacerse de la droga tirando los sacos al mar.

“Uy, toda la coca. Vio el montón de cocaína. Dios, allá encallaron”, narró la mujer.

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó a Teletica.com los hechos e indicó que dos personas detenidas; un costarricense y un ecuatoriano.

“En el lugar se encontraron 100 bultos, aproximadamente, y cada uno tiene entre 20 y 25 paquetes de droga. Cuando la lancha pudo ser llevada a tierra, Fuerza Pública apoyó a Guardacostas y luego la Policía de Control de Drogas (PCD)”, señaló Seguridad.

La embarcación transportaba más de dos toneladas de marihuana y cocaína.



Las autoridades costarricenses contaron con el apoyo de las fuerzas estadounidenses y panameñas.

