Policía se lanzó al mar para capturar a narco que intentó huir de lancha con droga

El Servicio Nacional de Guardacostas dio un nuevo golpe al narcotráfico en el Pacífico Sur costarricense, específicamente en el Golfo Dulce, tras la captura de una embarcación que transportaba un cargamento de droga.



Según informó Manuel Jiménez Steller, viceministro de Seguridad, se detuvo a un costarricense y a un ecuatoriano, quienes intentaron huir lanzándose al mar.

“Se logró la interdicción de una embarcación que transportaba 2.373 kilos de marihuana y 114 kilos de cocaína. Esta droga venía ingresando a territorio nacional, guardacostas logran divisarla, le dan seguimiento y cuando los tripulantes de la embarcación deciden encallar la lancha en la costa, uno de ellos se lanza al mar y en ese momento uno de nuestros oficiales de guardacostas también se lanza al mar y logra la aprehensión de un ecuatoriano”, dijo Jiménez.

El jerarca agregó que otro de los tripulantes también se lanzó al agua y se escondió en una de las embarcaciones y ahí también fue detectado por los oficiales.

"Este trabajo es importante e integral, que está articulado por diferentes cuerpos de Policía y en una alianza internacional con la DEA”, comentó Jiménez.

La embarcación, de aproximadamente 32 pies de largo, sin nombre ni matrícula visible, era propulsada por dos motores con cilindraje alterado. En su interior fueron hallados 101 bultos con la droga.



Los sospechosos, quienes intentaron escapar pese a las señales de alto, fueron identificados como un ciudadano ecuatoriano de apellido Nazareno, de 38 años y radicado en México, y un costarricense de apellido Medina, de 31 años. Ambos fueron remitidos al Ministerio Público para su debido procesamiento.

