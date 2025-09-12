Contralora acude a la Sala IV por negativa de Chaves a darle derecho de respuesta

La contralora general de la República, Marta Acosta, acudió a la Sala Constitucional por la negativa del presidente Rodrigo Chaves a darle un derecho de respuesta en sus conferencias semanales.



La Contraloría confirmó a Teletica.com que, por esa negativa, se presentó un recurso de amparo el pasado 9 de setiembre contra el mandatario “en resguardo del derecho de rectificación y respuesta consagrado en los artículos 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 29 de la Constitución Política y los numerales 66 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como protección ante declaraciones inexactas o agraviantes”.



El caso se remonta al pasado 21 de agosto, cuando Acosta envió un oficio a Chaves en el que le pedía que cesara los insultos y afirmaciones falsas contra ella y su institución, y que además rectificara públicamente declaraciones brindadas por el mandatario esta semana.



“Han sido meses de agresiones; todas ellas debidamente documentadas, como lo exige la ley, para cualquier demanda o proceso judicial posterior”, decía el oficio.

En la misma carta, la contralora exigía un derecho de rectificación y respuesta para que se leyeran, en la siguiente conferencia de prensa presidencial, los párrafos específicos del oficio enviado.

Sin embargo, apenas un día después, Chaves aseguró que no le daría ninguna rectificación a Acosta.

“Yo no soy ni un medio televisivo ni un medio de prensa. La contralora está grandecita, tiene presupuestos exagerados, equipos de prensa y si ella quiere defenderse que se defienda.