Comisión recomienda levantar inmunidad a Rodrigo Chaves



El informe afirmativo de mayoría fue firmado por Andrea Álvarez y Rocío Alfaro, mientras que Daniel Vargas presentará al Plenario uno negativo de minoría.

https://www.teletica.com/politica/comision-recomienda-levantar-inmunidad-a-rodrigo-chaves_392060

Denuncian llegada masiva de coligalleros nicaragüenses a Crucitas tras decisión de Ortega



Por ahora, las autoridades locales intentan contener la situación con el apoyo de la Fuerza Pública.



https://www.teletica.com/nacional/denuncian-llegada-masiva-de-coligalleros-nicaraguenses-a-crucitas-tras-decision-de-ortega_392067





Ana Virginia Calzada buscará la Presidencia: “Es más una obligación que una aspiración”



La exmagistrada constitucional espera que su candidatura sea ratificada este jueves por la Asamblea Nacional del Partido Centro Democrático Social.



https://www.teletica.com/politica/ana-virginia-calzada-buscara-la-presidencia-es-mas-una-obligacion-que-una-aspiracion_392045





La Sele convoca a dos jugadores de urgencia tras dos bajas de último minuto



Dos nuevos rostros se incorporarán a solo un día del vital juego ante Haití.

https://www.teletica.com/la-sele/la-sele-convoca-a-dos-jugadores-de-urgencia-tras-dos-bajas-de-ultimo-minuto_392039

