Noticias
Lo más destacado de las últimas horas
Comisión recomienda levantar inmunidad a Rodrigo Chaves.
Comisión recomienda levantar inmunidad a Rodrigo Chaves
El informe afirmativo de mayoría fue firmado por Andrea Álvarez y Rocío Alfaro, mientras que Daniel Vargas presentará al Plenario uno negativo de minoría.
Gobierno elimina fotocopia de cédula como requisito en trámites públicos
El objetivo de la medida es “eliminar la burocracia y modernizar la gestión pública”.
Denuncian llegada masiva de coligalleros nicaragüenses a Crucitas tras decisión de Ortega
Por ahora, las autoridades locales intentan contener la situación con el apoyo de la Fuerza Pública.
Ana Virginia Calzada buscará la Presidencia: “Es más una obligación que una aspiración”
La exmagistrada constitucional espera que su candidatura sea ratificada este jueves por la Asamblea Nacional del Partido Centro Democrático Social.
La Sele convoca a dos jugadores de urgencia tras dos bajas de último minuto
Dos nuevos rostros se incorporarán a solo un día del vital juego ante Haití.
Dos nuevos rostros se incorporarán a solo un día del vital juego ante Haití.