La Sele convoca a dos jugadores de urgencia tras dos bajas de último minuto

La Selección Nacional tendrá dos cambios de último momento.

Según reportó la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), la Tricolor no podrá contar con Francisco Calvo por acumulación de tarjetas amarillas, ni con Santiago Van der Putten, este último por lesión.

Lo de Van der Putten se dio el domingo durante el primer entrenamiento matutino donde el defensor sufrió un fuerte golpe, que lo marginó tanto de la práctica en horas de la tarde, así como la de este lunes por la mañana.

“Van der Putten por un esguince en su rodilla izquierda que no le permitirá estar al 100% para el juego de este martes”, informó la Fedefútbol.

En sustitución de estos jugadores se incorporan al grupo los jugadores Guillermo Villalobos y Anthony Hernández.

Ambos apenas tendrán una práctica por la tarde y habrá que esperar si son tomados en cuenta para el duelo de este miércoles.

La Tricolor enfrentará a Haití a las 8 p. m. en el Estadio Nacional en un partido donde está obligado a ganar para la eliminatoria.