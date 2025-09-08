Gobierno elimina fotocopia de cédula como requisito en trámites públicos

A partir de ahora, bastará con mostrar la cédula de identidad original para realizar trámites en instituciones del Gobierno Central. Así quedó establecido en el Decreto Ejecutivo 45173-MEIC-MP, publicado en el diario oficial La Gaceta, que elimina la exigencia de presentar una fotocopia de este documento.

El objetivo, según el Gobierno, es reducir la burocracia, modernizar la gestión pública y mejorar la experiencia de los ciudadanos en sus gestiones diarias.

De acuerdo con un comunicado enviado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la verificación de identidad quedará en manos del funcionario que reciba la gestión, quien deberá dejar constancia sobre la presentación del documento según los mecanismos internos de la institución para la cual labore.

De esta forma, quedan anuladas las disposiciones que imponían la copia como requisito obligatorio y será suficiente con mostrar el documento.

El decreto también instruye a las entidades públicas a actualizar el Catálogo Nacional de Trámites del MEIC. De esta forma, tienen un plazo máximo de un mes para eliminar de sus procesos la solicitud de fotocopias de cédula.

Según este ministerio, la responsabilidad de velar por estos cambios recae en los oficiales de simplificación de trámites.