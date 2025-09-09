Denuncian llegada masiva de coligalleros nicaragüenses a Crucitas tras decisión de Ortega

Autoridades de San Carlos denuncian la llegada masiva de coligalleros nicaragüenses a la zona de Crucitas, luego de que el gobierno de Daniel Ortega decidiera otorgar concesiones mineras a China cerca del río San Juan.

La Municipalidad de San Carlos alertó sobre un incremento en el ingreso irregular de coligalleros a territorio costarricense, especialmente tras la reciente entrega de varias minas en la zona fronteriza.

Según el diario La Prensa, Nicaragua ha cedido tres fincas mineras dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, ubicada en la frontera con Costa Rica. La última concesión se habría concretado en agosto.

La cercanía de esta reserva con Crucitas estaría facilitando el ingreso ilegal de coligalleros por el río San Juan, según reportes de vecinos en la zona norte.

Las autoridades locales expresan su preocupación por el impacto ambiental, social y de seguridad que representa el aumento de la minería irregular en Crucitas. Por ello, solicitan la aprobación de un proyecto de ley que permita regularizar la actividad minera en la zona.

La semana anterior, la Municipalidad de San Carlos y el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), pidieron al Gobierno declarar estado de emergencia en los distritos de Cutris y Pocosol. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves calificó la solicitud como “un absurdo”.

Por ahora, las autoridades locales intentan contener la situación con el apoyo de la Fuerza Pública, aunque reconocen que los recursos disponibles no son suficientes para enfrentar el aumento de coligalleros en la zona.