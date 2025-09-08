Ana Virginia Calzada buscará la Presidencia: “Es más una obligación que una aspiración”

Ana Virginia Calzada buscará la Presidencia de la República con el Partido Centro Democrático Social.

La exmagistrada, primera mujer de la historia en integrar y presidir la Sala Constitucional, confirmó a Teletica.com que su nombre será puesto a discusión este próximo jueves ante la Asamblea Nacional de la agrupación, que ratificará ese día la fórmula presidencial.

“Ya mi nombre fue propuesto a la asamblea y ahora falta la ratificación. Ya conseguí gente que coincida con un pensamiento como el mío, que es inclinarme hacia la inversión social, porque creo y creemos en el partido que Costa Rica necesita un cambio. Necesitamos volver a este país en el rumbo de la democracia, de la paz, de la tranquilidad, del respeto”, aseveró.

Calzada insistió en que, más que una aspiración, toma esa decisión como una obligación ante la coyuntura que vive el país.

“Es más una obligación que una aspiración. A mí el Estado costarricense me dio todas las oportunidades, me dio oportunidades de estudio, de trabajo, de ascenso social y yo creo que yo estoy obligada a devolverle eso a los jóvenes actualmente.

“Ahora estamos pasando por una coyuntura nacional como nunca la he vivido yo en toda mi vida democrática en este país, y creo que es necesario que todos, no solo yo, todos los costarricenses nos volquemos a sacar la democracia adelante, a fortalecer la democracia, a fortalecer la institucionalidad, no el status quo, sino salvar la institucionalidad de este país, y con ello poder lograr el progreso de todos los costarricenses”, aseveró.

La exmagistrada dijo que ya eligió los nombres que la acompañarán en las vicepresidencias, pero que estos se darán a conocer hasta su ratificación el jueves.

“Estoy afinando los últimos detalles con ellos y el jueves ya los presentaré. Son figuras nuevas, vamos con una fórmula muy fresca. Ninguno de los tres hemos participado activamente en política y los tres tenemos el mismo sentir de que vamos por una Costa Rica de progreso”, finalizó.

La asamblea de Centro Democrático Social tendrá lugar este jueves a las 6 p. m. en el Colegio de Ingenieros Agrónomos.