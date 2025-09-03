Lo más destacado de las últimas horas
Bojorges a Hidalgo: “Yo me voy cuando yo quiera, no cuando a usted le da la gana”
Bojorges a Hidalgo: “Yo me voy cuando yo quiera, no cuando a usted le da la gana”
Repase aquí la incendiaria conferencia de prensa del diputado socialcristiano.
https://www.teletica.com/politica/bojorges-a-hidalgo-yo-me-voy-cuando-yo-quiera-no-cuando-a-usted-le-da-la-gana_391711
Bomberos confirma el rescate de los cuerpos de los dos jóvenes muertos en mina de Crucitas
Las víctimas son dos hermanos nicaragüenses de 20 y 24 años.
https://www.teletica.com/sucesos/bomberos-confirma-el-rescate-de-los-cuerpos-de-los-dos-jovenes-muertos-en-mina-de-crucitas_391715
Premio Oscar a la Mejor Película de Animación: la pregunta que puso en jaque a participante de QQSM
Vea cuánto se ganaron un administrador y un ingeniero pensionado en el programa de esta noche.
https://www.teletica.com/qqsm/premio-oscar-a-la-mejor-pelicula-de-animacion-la-pregunta-que-puso-en-jaque-a-participante-de-qqsm_391716
Sele entrenó este martes con dos ausencias y una sorpresa
La Tricolor volverá a tener otro entrenamiento en horas de la tarde ya con todo el equipo completo.
https://www.teletica.com/la-sele/sele-entreno-este-martes-con-dos-ausencias-y-una-sorpresa_391676