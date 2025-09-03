Bomberos confirma el rescate de los cuerpos de los dos jóvenes muertos en mina de Crucitas

El Cuerpo de Bomberos confirmó este martes el rescate de los cuerpos sin vida de dos jóvenes en una mina ubicada en Crucitas, en el cantón de San Carlos.

Según el reporte oficial, el personal de rescate ingresó a una excavación de aproximadamente 40 metros de profundidad, luego de varias horas de labores con equipo especializado, lograron localizaron los cuerpos de los dos hombres adultos, quienes fueron identificados como hermanos nicaragüenses de 20 y 24 años. Ambos se dedicaban a la extracción ilegal de oro como coligalleros.

Las autoridades continúan con el proceso de recuperación de los cuerpos y la coordinación con instancias judiciales para el levantamiento oficial. Este incidente se suma a la creciente preocupación por los riesgos que enfrentan quienes operan en condiciones precarias dentro de minas ilegales en la zona norte del país.

La mina donde ocurrió el hecho forma parte del área de Crucitas, afectada desde hace años por actividades de minería ilegal que han generado graves impactos ambientales y sociales.