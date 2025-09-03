Premio Oscar a la Mejor Película de Animación: la pregunta que puso en jaque a participante de QQSM

Un exprofesor y un ingeniero pensionado fueron los afortunados en sentarse en la “silla caliente” del programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) de Teletica, la noche de este martes.

Randall Pacheco fue el primero en participar, y aunque estuvo cerca de llegar a la segunda zona segura, su intuición le jugó una mala pasada con una pregunta sobre los p﻿remios Oscar y perdió.

Pero el vecino de Naranjo y exprofesor no se fue con las manos vacías y se retiró con ₡600 mil.

La pregunta que dejó en el camino al administrador fue:

El premio Oscar 2025 a la Mejor Película de Animación fue para:

A: Intensamente 2

B: Flow (Respuesta correcta)

C: Memorias de un caracol

D: Robot salvaje (Respuesta que escogió el participante)

﻿

Segundo participante

Por su parte, Mario Chavarría Gutiérrez fue el segundo en concursar y se ganó ₡2.5 millones.

“Mi esposa me motivó a venir al programa, he leído mucho, me gusta mucho enterarme de otras áreas, le dedico mi participación a mi nieto, que no tiene ni 15 días de nacido”, relató el ingeniero civil.

Considerado un amante de la astronomía, el funcionario pensionado del MOPT estuvo a una pregunta de llegar a la segunda zona segura.

A pesar de que acertó la respuesta fuera de concurso, no quiso arriesgarse y se retiró con su dinero asegurado.

La pregunta que impidió al vecino de Pavas seguir en el programa fue:

Este año, ¿en cuál de estas disciplinas se convirtió Sofía Mayorga en campeona nacional?

A: Atletismo

B:﻿ Ajedrez

C: Gimnasia

D: Judo

Recuerde que puede ver QQSM los martes en la franja horaria de 8 p. m. a 9 p. m., a través de la señal de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada lo puede hacer ingresando en este enlace.