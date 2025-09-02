Sele entrenó este martes con dos ausencias y una sorpresa

El técnico Miguel Herrera tuvo a su equipo casi completo este martes en su primera práctica de la semana.

Y es que, la práctica de la mañana tuvo dos ausencias de peso, pues los guardametas Patrick Sequeira y Keylor Navas, no estuvieron en la mañana debido a que llegaron en horas de la noche, por lo que el cuerpo técnico decidió darles descanso.

Ambos se integrarán en la práctica en horas de la tarde, por lo que ya tendrá el plantel completo.

Recordemos que la Tricolor se mantiene en prácticas dobles en el Proyecto Gol.

El jueves tendrá conferencia de prensa previa con el técnico Miguel Herrera y un jugador, antes de partir a suelo nicaraguense.

Por la tarde, la idea es que los seleccionados únicamente hagan una caminata en el Estadio Nacional de Nicaragua, según reveló el director deportivo, Ignacio Hierro a Teletica Deportes Radio.

Invitado a las prácticas.

La Sele tuvo invitado inesperado este martes en los entrenamientos.

Se trata del defensor Fernán Faerron, quien se encuentra lesionado, pero se encuentra realizando su recuperación en el Proyecto Gol, por lo que desde semanas atrás acude todos los días a las instalaciones para llevar su plan.

“Faerron está haciendo su recuperación y tratamientos en la Federación, lo está haciendo desde hace semanas y de manera solidaria, él viene y los acompaña y se incorpora como parte del grupo. A él le toca estar fuera por lesión, pero viene todos los días religiosamente a tratarse”, mencionó Adriana Durán, encargada de comunicación de la Fedefútbol.

Con este panorama, Costa Rica afrontará su primer partido eliminatorio en Nicaragua.