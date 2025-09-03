Bojorges a Hidalgo: “Yo me voy cuando yo quiera, no cuando a usted le da la gana”

El diputado Leslye Bojorges protagonizó este martes una acalorada conferencia de prensa en la que arremetió con todo contra el candidato presidencial del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, a quien entre muchos otros calificó como “incapaz”, “oportunista” y “traidor”.

Lo hizo un día después de que Hidalgo le solicitó a la fracción socialcristiana que lo expulsara de la bancada, solicitud que la fracción acogió, pero que Bojorges se negó a aceptar.

El legislador incluso calificó a Hidalgo como “el candidato más malo” en la venidera elección presidencial, en la que aseguró el PUSC perderá en primera ronda.

También cuestionó el liderazgo del candidato, lo acusó de tenerle envidia y de querer sacarlo de la fracción por su posición pública de rechazar el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves; algo que, según el diputado, Hidalgo busca para desacreditar al mandatario.

Repase aquí la conferencia completa: