Lo más destacado de las últimas horas
OIJ realiza nueve allanamientos para desarticular banda dedicada al robo de carros.
La banda operaba bajo la modalidad del descuido y se les vincula con al menos 32 investigaciones en varias provincias.
Familiares de barbero piden justicia tras atropello en Desamparados
“Mi hermano está bastante complicado, él está respirando artificial, por una máquina", dijo Rodrigo Morales.
Marcelo Tulbovitz: "En Saprissa hay equipo para revertir la situación"
El nuevo preparador físico morado mencionó que el momento que vive el equipo no puede ser más complicado que cuando él llegó en el 2003.
Deslizamiento de tierra arrasa una aldea de Sudán y deja más de 1.000 muertos
Hija de Choché Romano terminó en el hospital en París
“Le pido a la gente que no viaje sin ningún seguro”, dijo Romano.
