Marcelo Tulbovitz: "En Saprissa hay equipo para revertir la situación"

Saprissa anunció la llegada de Marcelo Tulbovitz a su banquillo, pero coincidió con uno de sus peores momentos tras quedar fuera de la Copa Centroamericana en la primera fase y venir de perder el clásico ante Alajuelense.

El uruguayo brindó una amplia entrevista al programa del periodista Mario Segura y compañía, llamado Hoy en el Deporte de Teletica Radio.

Ahí Tulbovitz reconoció que hay material para revertir la situación.

"No soy de faja, si no, de redoblar la apuesta. Hay equipo para darle vuelta. Tienen que tener la capacidad de salir rápido de la frustración", aseveró el charrúa.

Tulbovitz destacó el hecho de que dentro del grupo hay muchos jugadores que saben lo que es levantar una copa.

“Varios de estos muchachos salieron tres o cuatro veces campeón. Entonces, yo estoy convencido de que las cosas se pueden dar vuelta con trabajo, con buena orientación, con buen estado de ánimo”, enfatizó.

Reconoció que encontró un camerino golpeado, pero con ganas de mejorar, aunque admite que aún no se ha metido de lleno en su papel de preparador físico y orientador.

“Me quedo con eso. Un plantel dolido por lo que pasó en las en estos dos en esta eliminación y lo del clásico, pero a su vez con la seguridad de que hay que corregir cosas y que vamos a estar en camino de pelear por los objetivos propuestos”.

Ni de cerca el peor momento.

Tulbovitz destacó que este momento es solo un bache, pues dista mucho de cuando él arribó al club por primera vez hace 22 años.

“Más complicado que cuando llegué en el 2003. Imposible. Yo llego el 29 de marzo del 2003. El planteo que se me hizo en ese momento los gerentes mexicanos es que hace cuatro años el equipo no ganaba, hace cuatro años no ganaba un clásico, hace cuatro años no daba una vuelta olímpica y además estaba fundido”, comenzó describiendo.

Además, añadió que “acá estamos hablando de un momento determinado, pero hace muy poco salió campeón. Yo a estas cosas no les tengo miedo. Me gustan los desafíos, me gustan los retos en forma colectiva, en forma conjunta. Nadie tiene la varita mágica, nadie es un mago que llega y resuelve, sino que uno viene a aportar, como siempre lo hizo desde el rol que tengo y empujar y ayudar a los compañeros”.

Finalmente, habló de su relación con Vladimir Quesada, a quien ya conocía, pero no había podido tener la oportunidad de trabajar en conjunto.

“La verdad que lo conocí cuando él era coordinador de liga menor en el 2003. Pero él es el jefe, el líder y aquí hay un soldado para acompañar. Me parece buena persona, un tipo inteligente, muy inteligente", concluyó.