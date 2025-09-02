OIJ realiza nueve allanamientos para desarticular banda dedicada al robo de carros
La banda operaba bajo la modalidad del descuido y se les vincula con al menos 32 investigaciones en varias provincias.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de la Sección de Robo de Vehículos, ejecuta este martes nueve allanamientos en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana y Limón con el fin de detener a los integrantes de una organización criminal dedicada al robo de automotores.
De acuerdo con las pesquisas, el grupo estaba liderado por un hombre de 47 años que, presuntamente, coordinaba a varios cómplices para sustraer principalmente vehículos tipo rural mediante el método del descuido.
Las autoridades relacionan a esta banda con al menos 32 causas en investigación, registradas en San José, Alajuela, Heredia y Cartago. La investigación inició en 2023 y permitió identificar a 15 sospechosos (12 hombres y tres mujeres).
En el transcurso de las diligencias, los agentes judiciales lograron frustrar seis de los robos: tres automóviles fueron recuperados en su estado original y otros tres aparecieron con alteraciones.
Los operativos de este martes se realizan en Carrillos Alto, Poás, Sabanilla y Atenas en Alajuela; Hatillo 8, Vázquez de Coronado, San Rafael Abajo y Calle Fallas de Desamparados en San José; Belén en Heredia, y en El Cairo de Siquirres, Limón.
La intención de las autoridades es detener a 13 personas, ya que dos de los integrantes de la red delictiva permanecen en prisión por otras causas. Los aprehendidos serán puestos a la orden del Ministerio Público, que definirá las medidas cautelares correspondientes.
