Hija de Choché Romano terminó en el hospital en París

“Le pido a la gente que no viaje sin ningún seguro”, dijo Romano.

Por Adison González |1 de septiembre de 2025, 21:41 PM

El comediante costarricense Choché Romano pasó un gran susto en medio de su viaje por Europa, luego de que su hija Leah terminara hospitalizada en París.

“Gracias a todos por sus oraciones. Leah ya venía tocadilla desde Costa Rica con una gripe y tos. Se le desarrolló una otitis, una infección en ambos conductos de los oídos y repercute en la garganta y ganglios”, explicó Choché a través de sus redes sociales.

El también presentador agradeció la preocupación de sus seguidores y destacó la importancia de contar con un seguro médico cuando se viaja al extranjero.

“Le pido a la gente que no viaje sin ningún seguro”, recalcó Romano, quien acompañó el mensaje con fotografías desde el hospital parisino.

A pesar del susto, Choché aseguró que su hija ya se encuentra recibiendo la atención adecuada y que poco a poco evoluciona de forma positiva.


