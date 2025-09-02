Hija de Choché Romano terminó en el hospital en París

El comediante costarricense Choché Romano pasó un gran susto en medio de su viaje por Europa, luego de que su hija Leah terminara hospitalizada en París.



“Gracias a todos por sus oraciones. Leah ya venía tocadilla desde Costa Rica con una gripe y tos. Se le desarrolló una otitis, una infección en ambos conductos de los oídos y repercute en la garganta y ganglios”, explicó Choché a través de sus redes sociales.



El también presentador agradeció la preocupación de sus seguidores y destacó la importancia de contar con un seguro médico cuando se viaja al extranjero.



“Le pido a la gente que no viaje sin ningún seguro”, recalcó Romano, quien acompañó el mensaje con fotografías desde el hospital parisino.



A pesar del susto, Choché aseguró que su hija ya se encuentra recibiendo la atención adecuada y que poco a poco evoluciona de forma positiva.