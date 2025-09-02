Familiares de barbero piden justicia tras atropello en Desamparados

Wilker Morales, un joven barbero de 28 años, permanece en coma inducido en el Hospital San Juan de Dios, luego de ser atropellado frente al bar El Pilón, en San Rafael de Desamparados.

El accidente ocurrió días atrás, cuando Morales regresaba de visitar a su novia en Patarrá. Al orillarse junto a su primo, ambos fueron embestidos por un vehículo. Wilker sufrió las lesiones más graves.

“Mi hermano está bastante complicado, él está respirando artificial, por una máquina, los doctores intentaron desconectarlo para que él lograra respirar por sí solo, pero no se ha logrado porque el atropello fue bastante grave, de hecho, mi hermano, con su cabeza quebró el parabrisas”, explicó Rodrigo Morales, hermano.

Durante más de una semana, su madre —una adulta mayor— ha permanecido a su lado en el hospital, brindándole acompañamiento constante. La familia exige que el responsable enfrente la justicia.

“El conductor se dio a la fuga, está escondido, no quieren dar la cara, se platicó con los papás, el OIJ platicó con los papás, pero ellos deciden tener esto en el anonimato con el OIJ, pero sí, el caso de mi hermano es bastante complicado, para mi mamá adulta mayor se le ha hecho muy difícil, es un muchacho de 28 años, trabajador, saludable, no se metía con nadie, y que le llegue a pasar esto, tenerlo en el hospital en coma inducido es bastante difícil”, agregó el hermano.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró localizar el vehículo involucrado, pero hasta el momento no ha detenido al sospechoso que lo conducía.

“Queremos justicia, que se haga responsable, que se entregue a las autoridades”, insistió el familiar.

El caso continúa bajo investigación por parte del OIJ.