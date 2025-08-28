Feinzaig lanza precandidatura junto a denuncia contra CCSS

El diputado aseguró que hay un interés político en la institución de salud para frenar sus aspiraciones.

Proponen castigar con cárcel la clonación de voz o identidad mediante IA

La propuesta, que incluye reformas a los Códigos Penal, Electoral y Civil, pretende atacar la desinformación y el daño a la reputación.

Presas caóticas volvieron a Taras-La Lima: ¿qué está pasando?

Parte de la solución para disminuirlas vendrá hasta el 15 de septiembre.

¡Qué suerte! Adulto mayor compra lotería en línea y gana ₡375 millones del acumulado

Según confirmó la JPS, el hombre compró en línea los dos enteros ganadores, con el número 56, serie 334 de las emisiones 1 y 2.

La Liga logra clasificación en Copa Centroamericana al mejor estilo de Óscar Ramírez

Los rojinegros avanzan a la siguiente ronda y mantienen vivo el sueño del tricampeonato.

