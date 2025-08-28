¡Qué suerte! Adulto mayor compra lotería en línea y gana ₡375 millones del acumulado

Un hombre de más de 65 años y vecino de San José fue el único favorecido con el premio total de ₡375 millones del Gran Acumulado de la Junta de Protección Social (JPS).

Según confirmó la JPS, el hombre compró en línea los dos enteros ganadores, con el número 56, serie 334 de las emisiones 1 y 2.

"Le recordamos a toda la población de Costa Rica, que cada producto oficial de la JPS vendido representa una esperanza para miles de personas beneficiarias de los más de 500 programas de bien social en todo el país. Jugar con la JPS es jugar con propósito. “dijo Marllin Borquet, gerente de producción de la JPS.

Acumulado

Para el próximo sorteo del viernes 29 de agosto, el acumulado inicia en con ₡100 millones, en la tómbola ingresan 60 bolitas, una con la palabra acumulado y 59 con premios extras.

La JPS reitera el llamado a los jugadores para seguir comprando los productos de la JPS a precio oficial y a denunciar cualquier caso de especulación o sobreprecio.

Para ello, pueden enviar un correo a: [email protected]. Los productos de la JPS están disponibles a través de las Personas Vendedoras o en el sitio oficial: www.compraenlinea.go.cr.