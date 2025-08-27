Feinzaig lanza precandidatura junto a denuncia contra CCSS

El diputado Eli Feinzaig lanzó este miércoles su precandidatura con el Partido Liberal Progresista (PLP) junto a la denuncia de una presunta persecución política para intentar frenar sus aspiraciones presidenciales.

En un comunicado de prensa, el economista aseguró que la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le trasladó una deuda que, según él, no existe, que no descarta como un intento por “instrumentalizar la institución” en contra suya.

“La Caja me imputa una supuesta deuda que no reconozco. Nunca fui notificado del procedimiento ni de la factura que dicen haber emitido en febrero de 2023. Incluso tengo en mi poder una certificación de estar al día, emitida por la misma Caja, en octubre de ese año, 8 meses después de la supuesta factura. Algo no cuadra en esta cronología y mucho menos en la forma en que se ha llevado este proceso.

“Siempre he cumplido con mis obligaciones y he sido respetuoso del ordenamiento jurídico. Este cobro es espurio y constituye un ejemplo de cómo se manipulan instituciones para intentar deslegitimar voces críticas”, aseveró.

El ahora precandidato aseguró que lo atacan “antes de empezar la campaña” por ser “la verdadera oposición”.

“Los costarricenses merecen confianza en quienes aspiran a la Presidencia. Yo voy a demostrar la verdad y lo haré de frente al país. Hoy inscribo esta precandidatura con alegría, con el respaldo de las bases del PLP y con la certeza de que juntos, desde la democracia, construiremos la Costa Rica que merecemos”, dijo.

El PLP elegirá sus candidaturas este sábado 30 de agosto.