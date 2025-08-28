Presas caóticas volvieron a Taras-La Lima: ¿qué está pasando?

Las caóticas presas vehiculares regresaron al sector de La Lima, en la entrada a la provincia de Cartago, generando molestia entre conductores y vecinos.

Aunque el congestionamiento había disminuido en semanas anteriores, los trabajos actuales en la entrada a Cartago han provocado el retorno de las megapresas. Autoridades de la Municipalidad de Cartago y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realizaron una inspección en la zona en las últimas horas.

La solución definitiva llegará el próximo 15 de septiembre, cuando se habilite el nuevo túnel de La Lima, una obra clave para descongestionar la Interamericana Sur. Se trata de un tercer viaducto de aproximadamente 500 metros de longitud, que permitirá una mejor movilización de vehículos entre San José y El Guarco.

El nuevo túnel contará con dos carriles por sentido y forma parte de las medidas para aliviar el tránsito en una provincia que ha experimentado un fuerte crecimiento poblacional en los últimos años. El alcalde de Cartago aprovechó la visita del ministro para recalcar que otros cantones también enfrentan altos niveles de congestionamiento.

En días recientes, conductores se han quejado por cierres sin previo aviso en este trayecto. Ante esto, el jerarca del MOPT prometió mejorar la comunicación entre la empresa constructora y la Policía de Tránsito.