“Pet friendly” sin protocolos: madre denuncia ataque de pitbull a su hijo en centro comercial﻿

La familia del niño de siete años denuncia falta de protocolos, atención tardía y que el dueño del perro huyó sin asumir responsabilidad. El caso será llevado a la vía judicial.



https://www.teletica.com/sucesos/pet-friendly-sin-protocolos-madre-denuncia-ataque-de-pitbull-a-su-hijo-en-centro-comercial_390203

Muere senador y aspirante presidencial baleado hace dos meses en Colombia

Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, murió este lunes, informó su esposa, María Claudia Tarazona.

https://www.teletica.com/deutsche-welle/muere-senador-y-aspirante-presidencial-baleado-hace-dos-meses-en-colombia_390207

​Al Jazeera anuncia la muerte de cuatro de sus periodistas en un bombardeo israelí en Gaza

El ejército Israelí afirma que uno de los asesinados era líder de Hamás y "se hacía pasar por periodista".

https://www.teletica.com/internacional/al-jazeera-anuncia-la-muerte-de-cuatro-de-sus-periodistas-en-un-bombardeo-israeli-en-gaza_390194

Pueblo Soberano ratifica a Laura Fernández como candidata presidencial

La candidata oficialista prometió renunciar al 25% de la deuda política a la que tengan derecho.

https://www.teletica.com/politica/pueblo-soberano-ratifica-a-laura-fernandez-como-candidata-presidencial_390191

​Hijo de estadounidense ya temía que delincuentes atacaran su casa para asaltarla

Al adulto mayor de 65 años lo amarraron de pies y manos mientras dos hombres saqueaban su casa en Osa.

https://www.teletica.com/sucesos/hijo-de-estadounidense-ya-temia-que-delincuentes-atacaran-su-casa-para-asaltarla_390128

​Herediano triunfa y sale feliz del Morera Soto una vez más

Jafet Soto le volvió a ganar el ajedrez a Óscar Ramírez en el banquillo.

https://www.teletica.com/club-sport-herediano/herediano-triunfa-y-sale-feliz-del-morera-soto-una-vez-mas_390201



