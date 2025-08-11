“Pet friendly” sin protocolos: madre denuncia ataque de pitbull a su hijo en centro comercial

Una madre denunció a través de sus redes sociales un grave incidente que ocurrió el sábado 9 de agosto en el centro comercial Multiplaza Escazú, donde su hijo de apenas siete años fue atacado por un perro de raza pitbull dentro de las instalaciones.

Melissa Gutiérrez relató que, aproximadamente a las 7:15 p.m., su familia caminaba por el primer piso del centro comercial cuando el perro bajaba por las escaleras eléctricas.

Según su testimonio, su hijo Mateo, quien ama profundamente a los perros, se acercó al dueño del animal para preguntarle si mordía, y el dueño le respondió que no. Sin embargo, el perro, aparentemente estresado, atacó repentinamente al niño, hiriéndolo en la pierna.

“Mateo es un niño que siempre sonríe cuando ve perros, por eso verlo correr asustado, con la piel arrancada y la herida expuesta, fue desgarrador. Estaba en shock, no me escuchaba cuando lo llamaba”, expresó Gutiérrez en una publicación en Facebook donde denunció también una falta de protocolos claros y respuesta adecuada por parte del centro comercial.

La madre asegura que la atención médica tardó en llegar y que la ambulancia fue solicitada solo tras su insistencia, demorando cerca de 30 minutos. Además, denunció que no había personal capacitado para atender emergencias de este tipo en horario de sábado por la noche y que los dueños del perro se retiraron sin asumir responsabilidad, dejando al niño y a su familia sin apoyo ni respuesta clara.

​ El incidente q uedó grabado en las cámaras de seguridad pero, según la madre, el centro comercial se negó a entregar las imágenes a la familia a menos de que existiera una denuncia penal.

En declaraciones a Teletica.com, Gutiérrez relató con detalle el momento del ataque y las dificultades posteriores.

“El perro bajaba tranquilo por las gradas, y cuando Mateo se acercó, sin provocación, el animal lo mordió. Intenté correr tras mi hijo, pero un señor que presenció todo logró detenerlo. La atención médica fue lenta y el personal de seguridad no sabía cómo actuar ni qué póliza cubriría los gastos”, explicó la madre.

Tras el ataque, el menor presentó dolor, problemas para dormir y signos de estrés. La madre señala que Multiplaza, a pesar de promocionarse como un espacio “pet friendly”, carece de protocolos claros para manejar incidentes con animales.

La familia ya ha consultado con abogados y planea presentar una denuncia contra el dueño del perro, cuya identidad se desconoce, y contra el Grupo Roble, administrador del centro comercial, por no activar protocolos de seguridad.

La madre insiste en que se deben regular los espacios que admiten mascotas para evitar incidentes similares y garantizar la seguridad de los visitantes.

"La recomendación del abogado es que presentemos la denuncia contra el dueño del perro, que sale como "desconocido", porque no sabemos quién es, y contra el Grupo Roble porque no activaron ningún protocolo", explicó la madre del menor de edad.

Gutiérrez afirma que siempre consideraba al centro comercial como un lugar "súper seguro" pero, a su criterio, es necesario establecer un precedente y regular los lugares pet friendly para evitar episodios como este.

“Esto no debería pasarle a ningún niño. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser cualquiera. Necesitamos que se regulen y establezcan reglas claras para estos espacios y que haya medidas reales para proteger a los visitantes”, concluyó la madre.

Teletica.com contactó vía telefónica al centro administrativo de Multiplaza Escazú a las 11:00 a. m., minutos más tarde, a través de otra llamada telefónica, sus voceros indicaron que por ser domingo no había nadie disponible autorizado para referirse de manera oficial al tema y será hasta mañana lunes cuando el centro responda a nuestra solicitud.