Hijo de estadounidense ya temía que delincuentes atacaran su casa para asaltarla

El hijo del ciudadano estadounidense que fue víctima de un violento asalto en su casa en Osa aseguró que desde hace semanas sospechaba que delincuentes podían atacar la propiedad.

“Aquí en Ciudad Cortés, como es un pueblo pequeño, muchos conocen que en la parte alta de la montaña hay una comunidad de gringos.

"Y sí, de hecho, uno de mis amigos, hace aproximadamente un mes, me comentó que había gente hablando de ir a robar ahí arriba donde nosotros vivimos”, relató a Teletica.com Clayton Cuthbert.

El hecho ocurrió la tarde del pasado miércoles, alrededor de las 5:30 p. m., en la localidad de Cuesta del Burro, cuando dos hombres armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda del ofendido.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sujetos ingresaron por la fuerza, encañonaron al extranjero con armas de fuego y lo amarraron de pies y manos para sustraer diversos objetos de valor.



Jonathan Cuthbert, la víctima de 65 años que lleva once años de ser dueño de la propiedad, narró los momentos de terror que vivió.

“Estaba aquí solo en la casa y cuando entraron me acostaron boca abajo en el suelo, me amarraron con gazas plásticas gruesas, primero me amarraron las manos por detrás de la espalda, luego me llevaron a la habitación y me amarraron los pies por los tobillos, me pusieron cinta en la boca para que no pudiera gritar a pedir ayuda. Ellos estuvieron dentro de la casa como 45 minutos”, dijo Cuthbert.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los antisociales ingresan a la propiedad y sorprenden al extranjero, quien grita con desconcierto antes de ser reducido.

En otro de los videos (ver video adjunto) se aprecia un vehículo color azul rondando la zona, el cual se presume fue utilizado para cometer el crimen.



Los sospechosos son dos hombres de contextura gruesa, iban vestidos completamente de negro y con el rostro cubierto.

Entre los bienes robados se encuentran una guitarra eléctrica, un bolso, 100 dólares en efectivo, un Play Station 5, 40 mil colones, así como la billetera del afectado, el pasaporte, entre otros artículos.



El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

