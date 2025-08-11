Herediano triunfa y sale feliz del Morera Soto una vez más

El fútbol tiene todo tipo de episodios, pero este sí que es repetido: ver a Herediano salir con sonrisa de oreja a oreja del Morera Soto.

El Team, dirigido este domingo por Jafet Soto, le propinó un duro golpe a la Liga de Óscar Ramírez al derrotarla 0-1 en el Morera.

El primer tiempo no tuvo un claro dominador, pero el cuadro rojiamarillo golpeó en un momento clave.

Ya con la ventaja, el obligado era la Liga y así fue como en el complemento los locales se fueron al frente pero sin puntería y no pudieron vencer a un Anthony Walker que este domingo sí lució seguro.

Sobre el anotador del gol: ¿Quién más si no es el de siempre? Sí... El atacante cubano Marcel Hernández nunca falta a la cita con el gol cuando se trata de un partido clave.

La anotación del Team fue a los 39 minutos de juego y por medio de los once pasos en un frente a frente entre Marcel y el portero Washington Ortega.

Tras el gol, el guardameta Ortega le llegó a recriminar el festejo a Marcel. Eso sí, la situación no fue para más.

El partido estuvo parejo en la primera parte, ya en el complemento, el equipo dirigido por Jafet fue más calculador y equilibrado.

El triunfo cae de maravilla para un bicampeón que no registraba ninguna victoria en el torneo y, a su vez, es un balde de agua fría para la Liga que aviva las dudas en el inicio de temporada manudo.