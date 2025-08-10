Pueblo Soberano ratifica a Laura Fernández como candidata presidencial

La Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano ratificó este domingo a Laura Fernández Delgado como su candidata oficial a la Presidencia de la República para las elecciones de 2026.

La presentación ante los asambleístas del partido estuvo a cargo de la diputada Pilar Cisneros Gallo.

"Laura Fernández tiene todo mi apoyo, es una mujer valiente y con el liderazgo que la Patria necesita", dijo la diputada.

Fernández, quien se ha desempeñado como ministra de la Presidencia y de Planificación Nacional y Política Económica en el actual gobierno, afirmó estar muy agradecida por el nombramiento.

“Gracias a Dios y gracias a los asambleístas del Partido Pueblo Soberano por el privilegio que me conceden de continuar sirviéndole a la Patria y a mi Pueblo", dijo la candidata.

También anunció que renunciará a una parte de la deuda política que le corresponda al partido

“La primera decisión que tomo como candidata es que renuncio públicamente al menos al 25% de la deuda política que nos llegue a tocar”, afirmó.

Además de la candidatura presidencial, la asamblea ratificó a Francisco Gamboa y Douglas Soto como aspirantes a las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente.

La ratificación de Fernández se suma a la que hizo el sábado el partido Nueva República, en la que el diputado Fabricio Alvarado aseguró su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo año.