Sele derrota al rival más complicado que se ha topado en la eliminatoria

La Tricolor ganó en casa 2-1 ante Trinidad y Tobago.



Concejo Municipal de Paraíso de Cartago declara persona “non grata” al presidente

“En Paraíso no nos tragamos el cuento. No creemos en el miedo disfrazado de discurso, ni en el poder usado para callar. Aquí no manda un sultán medieval. Aquí todavía creemos en la democracia”, indicaron.



PPSD, NR y PLN rechazan interpelar a viceministro por supuesta persecución a diputados

El rechazo de esa moción generó un intenso debate entre la oposición, con un airado reclamo a Liberación Nacional, que insistió en llevar al viceministro a comisión.



​Fiscalía investiga a canciller por presunta administración fraudulenta

El caso está relacionado con un contrato que una empresa hondureña realizó con ATA Trust Company, representada entonces por Arnoldo André.

​Corte Suprema argentina confirma condena de cárcel e inhabilitación de Cristina Kirchner

La expresidenta, quien podrá acceder al beneficio de prisión domiciliaria debido a su edad, fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos.

​De Santa Cruz a los escenarios del mundo: tico acompañará a Shawn Mendes en gira 2025

Heiner Castillo será parte del equipo oficial del tour 2025 del artista canadiense. Su historia inició hace tres años con una clase de surf en Guanacaste.

