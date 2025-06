De Santa Cruz a los escenarios del mundo: tico acompañará a Shawn Mendes en gira 2025

El fotógrafo costarricense Heiner Castillo, oriundo de Río Montaña en Santa Cruz, dio un gran paso en su carrera al recibir una invitación para formar parte del equipo oficial de la gira mundial On The Road Again Tour 2025 del cantante canadiense Shawn Mendes.



La noticia lo tomó por sorpresa hace pocas semanas, durante un encuentro casual con el artista en Nosara, Guanacaste.

​“Nos topamos de pura casualidad, yo salía del supermercado y él iba entrando. Me saludó con mucho cariño, me preguntó cómo estaba, y en medio de la conversación me dijo: ‘¿estás listo para la gira mundial?. Yo no lo podía creer. Me dijo que quería que estuviera porque soy talentoso y me lo merezco”, contó a Teletica.com.

​Castillo ya había acompañado a Mendes en su paso por Latinoamérica, incluida su presentación en Parque Viva el pasado abril, donde miles de fans costarricenses vibraron con el regreso del intérprete de There's Nothing Holdin’ Me Back. Sin embargo, esta será su primera vez viajando con el artista a Europa, un sueño que jamás imaginó alcanzar.

​ “Nunca pensé que la vida me llevaría hasta allá, y menos gracias a la fotografía, algo que aprendí viendo YouTube, leyendo y preguntando a otros fotógrafos”, confesó.

El tico se unió al equipo de Mendes sin tener experiencia previa en fotografía de conciertos.

​“Cuando llegué a Argentina y entré al camerino, Shawn me abrazó, me agradeció por estar ahí, y me dijo que confiaba en mí. Me preguntó por mi mamá, mi papá, mis hermanos… eso me marcó mucho”, contó emocionado.

La presión fue grande. A diferencia de otros artistas que trabajan con varios fotógrafos, en la gira latinoamericana solo había dos profesionales encargados de capturar cada momento sobre el escenario.

​“Era una locura. Yo nunca había hecho fotos en un concierto, y de pronto estaba ahí, frente a miles de personas, escuchando gritos, viendo gente desmayarse… Es abrumador al principio, pero después uno entiende que está ahí por algo. “Le pregunté directamente: ‘¿Te gustan las fotos? ¿Lo estoy haciendo bien?’ Y él me dijo que estaba muy orgulloso de mí, que no lo decía solo para que me sintiera bien, sino porque realmente lo estaba haciendo bien. Eso me dio mucha paz”, compartió.

A lo largo de la gira por Brasil, Chile, Colombia, Perú y Costa Rica, Castillo no solo consolidó su amistad con el artista, sino también su lugar como parte del equipo técnico.

Según confirmó Castillo, Shawn estuvo en Costa Rica hace unas semanas. A pesar del vínculo cercano, Heiner prefiere no abrumar al cantante cuando este visita el suelo tico.

​“Yo no le escribo para preguntarle dónde está o qué va a hacer. Él viene a descansar. Es una persona super humilde y sencilla. Le encanta turistear, andar tranquilo, sin guardaespaldas. Es muy humano”, dijo.

Con la mira puesta ahora en Europa, Castillo se prepara para una nueva etapa en su carrera profesional, impulsado por una oportunidad que surgió inesperadamente hace tres años, durante una clase de surf en la que conoció a Shawn Mendes. Desde entonces, esa conexión le ha abierto puertas que muchos solo sueñan con cruzar.

Para Shawn Mendes, la humildad y el profesionalismo de su equipo de trabajo es indispensable, "el tico que acompaña a Shawn", como él mismo se describe, es una muestra clara de lo que el canadiense quiere y pide en su equipo de trabajo: excelencia pero ante todo tener un gran corazón.

La gira del intérprete de Mercy terminará en América del Norte, específicamente en Estados Unidos. Para ello Castillo está esperando que se aprueben sus trámites de visa.